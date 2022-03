VENETO – Eroina e prostituzione in appartamento, due arrestati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Verona per spaccio e per sfruttamento della prostituzione. Gli arresti sono avvenuti ai danni di un giovane tunisino e di un ragazzo italiano di origini marocchine.

I due sono stati bloccati dopo una perquisizione dei carabinieri nell’appartamento del tunisino nei giorni scorsi. Due le situazioni che si erano presentate ai militari dell’arma: il continuo viavai infatti non era dovuto solo allo spaccio ma anche al fatto che, all’interno dell’abitazione, alcune donne si prostituivano, sfruttate presumibilmente dai nordafricani. I carabinieri l’hanno scoperto parlando con due ragazzi usciti dall’abitazione, i quali hanno riferito di essersi recati lì per avere rapporti sessuali con una donna.

Fatta irruzione, i militari hanno trovato in casa tre donne e due uomini. Nel marsupio di uno dei due è stato trovato dell’hashish, mentre il resto della droga era in una plafoniera. In totale, sono stati sequestrati 67.1 grammi di eroina, 3 grammi di hashish e due bilancini di precisione, oltre a 1.220 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Sul cellulare del giovane italiano di origini marocchine poi, sono state trovate le chat e gli annunci pubblicati su un sito d’incontri che hanno portato i militari ad arrestare anche lui per sfruttamento della prostituzione. A quanto pare infatti, le tre ragazze sarebbero state sollevate dall’arrivo dei militari.

I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Montorio. Il tunisino è ancora recluso, mentre per l’italiano è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza, oltre che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.