VENETO – Elezioni 2022 – ultimi aggiornamenti: in Veneto Fdi vola, mentre la Lega cade

Spoglio che si avvicina alla fine nella circoscrizione Veneto. E’ il Centrodestra lo schieramento più votato in questo territorio, quando le sezioni scrutinate sono 4.749 su 4.750. Per il Centrodestra il partito con più voti è Fratelli d’Italia, per la precisione 813.099 preferenze, pari a 32,6%. Risultato negativo per Lega: con il 14,6% delle preferenze, rispetto al risultato nella stessa circoscrizione nel 2018, ottiene un -17,2%.

VENETO 1 E 2 – CAMERA

VENETO 1 E 2 – SENATO