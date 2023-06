Veneto e Friuli V.G. – Le autostrade passano alle Regioni

Le autostrade del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sono da ieri in concessione ad una società interamente pubblica, partecipata dalle due regioni (FVG per il 90% e Veneto per il restante 10%), secondo il modello in-house.



È un provvedimento atteso da anni – spiega il Mit – e che valorizza al massimo i territori, così come desiderato dal vicepremier e ministro, Matteo Salvini.

L’accordo per la nuova convenzione con la Società Alto Adriatico è stato sottoscritto al ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e sarà a tariffe invariate per l’utenza per l’intera durata della concessione. (ANSA).