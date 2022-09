VENETO – Due escursioniste ferite in montagna: interventi del Soccorso Alpino

Attorno alle 14 una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore è salito in fuoristrada al Rifugio Venezia dove, poco distante, un’escursionista tedesca di 51 anni era scivolata riportando una sospetta lussazione del polso. Dopo averle immobilizzato la mano, i soccorritori l’hanno caricata a bordo e trasportata a Vodo al rendez vous con l’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Belluno. Verso le 14.20 è stato invece attivato il Soccorso alpino del Centro Cadore per un infortunio sotto il Rifugio Baion. Scendendo assieme al marito un po’ fuori dal sentiero in mezzo al bosco, una 70enne di Bovezzo (BS), si era fatta male a una caviglia. La donna era risalita poi poco distante dalla strada. I soccorritori l’hanno quindi raggiunta e, dopo averle prestato le prime cure, l’hanno imbarellata e trasportata fino alla jeep, per poi accompagnarla alla macchina, con cui si è recata autonomamente all’ospedale.