Veneto – Distruggono un’auto per divertimento: denunce e arresti 7 giovanissimi

Sette giovani residenti a Verona, con un’età compresa tra i 13 e i 20 anni, sono stati denunciati e arrestati dai Carabinieri per aver distrutto un’auto “per divertimento”. La scena è stata scoperta nella notte nel parcheggio di Porta Palio, a Verona, mentre i giovani danneggiavano l’auto con pietre e altri oggetti contundenti. Dopo aver fermato e identificato i responsabili, i militari hanno appurato che si trattava di studenti e lavoratori, che non erano sotto l’influenza di droghe o alcol, ma sembravano aver agito unicamente per divertimento. Il proprietario del veicolo, un uomo di 34 anni residente a Sommacampagna (Verona), era totalmente all’oscuro di quanto stava accadendo, e la segnalazione è giunta da un testimone residente nella zona, che si è accorto dei rumori e degli schiamazzi provocati dall’atto vandalico.