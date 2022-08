VENETO – Distorsioni e cali di zuccheri: continuano gli interventi del Soccorso Alpino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Attorno alle 12.20, su richiesta a del gestore del Rifugio Padon a Rocca Pietore, l’elicottero di Dolomiti Emergency è volato in aiuto di un’escursionista toscana che aveva raggiunto la struttura, ma era impossibilitata a proseguire per un sospetto trauma alla caviglia. L.B., 58 anni, di Reggello (FI), è stata valutata dal medico di bordo, caricata a bordo e trasportata all’ospedale di Agordo. Passate da poco le 13 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Val Fiorentina per una persona affaticata, con un probabile calo di zuccheri, lungo il sentiero 472 che dal Rifugio Città di Fiume scende al Passo Staulanza. Un soccorritore, dopo aver parlato con l’uomo, un 74enne di Livorno, e aver preso l’opportuna bevanda da portargli, è salito incontro all’escursionista, che si trovava assieme alla moglie. Una volta ripresosi, sono scesi assieme fino alla macchina della coppia che si è poi allontanata autonomamente.