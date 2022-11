VENETO – Dichiara di aver subito un tentativo di omicidio, ma è falso: arrestato

Nella serata di giovedì 3 novembre, i carabinieri di Villafranca di Verona, con la collaborazione dei colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Verona, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per tre persone di origine albanese, tutte responsabili di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, calunnia e furto aggravato. Due sono stati arrestati proprio a Villafranca, mentre il terzo si trovava già in carcere, a Montorio, perché trovato in possesso di una pistola.

L’operazione, ribattezzata “Di notte”, come conseguenza del fatto che i tre lavorassero tutti come addetti alla sicurezza in locali notturni del Veronese, è iniziata ad aprile, quando uno di questi aveva denunciato un reato in realtà mai avvenuto. Uno dei tre infatti aveva dichiarato di aver subito un tentativo di omicidio a Povegliano, ma secondo le indagini dei militari non ci sarebbe stato alcun tentativo di omicidio, solo il tentativo di incolpare alcuni soggetti con cui la vittima aveva avuto problemi di natura privata. I carabinieri hanno poi scoperto che i tre avevano armi da fuoco e munizioni, detenute illegalmente in abitazioni e portate anche in luoghi pubblici. Uno dei tre, infine, è stato anche accusato di furto di diversi monili in oro e argento, commesso probabilmente in una casa a Verona lo scorso agosto, crimine che sarebbe stato commesso assieme ad altre due persone, ancora latitanti.