Veneto – Dal pacco Temu spunta uno scorpione: choc per un giovane

Brutta sorpresa per un giovane di Spresiano, D.N., che mercoledì 4 marzo ha trovato nello scatolone ordinato su Temu non solo la scacchiera che aveva acquistato dalla Cina, ma anche uno scorpione nero lungo circa 6 centimetri.

Il pacco, rimasto sigillato per due settimane, era stato consegnato dal corriere ma il ragazzo è rientrato a casa solo in serata. Aprendo la scatola in camera, ha subito controllato che la scacchiera fosse intatta, ma si è accorto della presenza dell’animale vivo e vivace. Per pura fortuna, lo scorpione non lo ha punto: «Se avessi aperto la scatola dall’altro lato, me lo sarei trovato tra le mani», racconta D.N.

Con un oggetto trovato in stanza, il giovane ha poi eliminato lo scorpione, rimanendo comunque scosso dall’accaduto. Ora intende presentare un reclamo a Temu per quanto successo, sottolineando il rischio che avrebbe corso se l’animale lo avesse punto.

Un episodio che mette in luce i pericoli legati agli ordini internazionali, soprattutto quando i pacchi rimangono sigillati per lungo tempo durante il trasporto.