Giovane donna ordina un asciugamano personalizzato e scopre che la sua foto è stampata su lenzuola vendute all’estero

Le piattaforme online cinesi possono sembrare una comoda soluzione per acquistare articoli e accessori a basso costo, ma non mancano le sorprese sgradite. Tra prodotti di qualità scadente, pacchi che tardano ad arrivare e articoli che non corrispondono alle foto, le insidie sono numerose. Tuttavia, un caso recente legato a Temu ha attirato l’attenzione dei consumatori per una clausola sorprendente nei termini e condizioni della piattaforma.

Una giovane utente di internet, ha condiviso su TikTok un video che mostrava un asciugamano insolito trovato in un negozio a Malta, con la foto di una coppia. La didascalia recitava: “Se qualcuno conosce questa coppia, per favore me lo faccia sapere”. Il video ha superato i due milioni di visualizzazioni, e la ricerca ha avuto successo: Chiara, la donna ritratta nell’asciugamano, ha commentato confermando che nessuno aveva mai chiesto il suo consenso alla vendita del prodotto.

Successivamente, Chiara ha pubblicato un video sul suo account, mostrando la versione originale dell’asciugamano, ordinata e personalizzata da lei tramite Temu con una sua foto e quella del compagno. Il problema è sorto dai termini e condizioni della piattaforma: non letti attentamente, permettono a Temu di elaborare, conservare e persino riutilizzare il contenuto degli ordini, inclusi materiali personalizzati come foto e immagini.

In pratica, Temu ha prodotto e venduto più asciugamani con l’immagine della coppia, distribuendoli a livello globale. Chiara ha lanciato un avvertimento ai consumatori su TikTok: “Per favore, non personalizzate nulla su Temu. Rubano i vostri dati. Soprattutto, non personalizzate nulla con i bambini! Possono fare quello che vogliono con le foto.”

Il caso evidenzia come leggere attentamente termini e condizioni sia fondamentale quando si acquistano prodotti personalizzati online, soprattutto su piattaforme internazionali. Non è solo una questione di privacy, ma anche di controllo sull’uso dei propri dati e immagini personali.