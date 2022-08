VENETO – Coppia polacca rimane bloccata sulla ferrata Dibona: recuperati in elicottero

Alla sua 150a missione, l’elicottero di Dolomiti Emergency è intervenuto lungo la Ferrata Dibona al Cristallo, in aiuto di una coppia polacca in difficoltà. I due, 30 anni lei, 37 lui, avevano attivato i soccorsi attorno alle 17.30 per l’arrivo del maltempo. Durante la ricognizione nella parte alta dell’itinerario, l’equipaggio li ha individuati, peraltro incrodati all’esterno del percorso, a 2.700 metri di altitudine. Recuperati in due rotazioni con un verricello di 20 metri dal tecnico di elisoccorso, i due escursionisti sono stati trasportati a Fiames.