VENETO – Coppia di giovani si imbosca, letteralmente: salvata dai vigili del fuoco

Una coppia di giovani si è addentrata nella boscaglia a Grantorto, ed è rimasta bloccata tra i rovi. I due sono stati portarti in salvo dai vigili del fuoco. È successo domenica sera al calar del buio a Grantorto, quando i due malcapitati nei pressi della pista ciclabile del fiume Brenta, si erano inoltrati nell’area verde, perdendo a causa del buio l’orientamento per tornare indietro. Nel cercare la via del ritorno sono rimasti bloccati dalla fitta vegetazione. I vigili del fuoco accorsi da Cittadella, dopo aver individuato il punto dove si trovavano i due giovani, si sono fatti strada in mezzo ai rovi con una motosega e un machete, raggiungendo la coppia per portarli fuori dalla fitta boscaglia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 22:30.