VENETO – Coppia di escursionisti si perde: recuperata in serata

Intervento del Soccorso Alpino a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) domenica 4 febbraio

Si è concluso verso le 21 il recupero di una coppia di escursionisti, che si erano persi scendendo dal Monte Pastello. L’uomo e la donna, veronesi di 67 e 66 anni, stavano dirigendosi verso l’abitato di Monte, quando hanno perso l’orientamento finendo sopra dei salti di roccia. Attorno alle 17.30 l’allarme alla Centrale del 118 che è riuscita a geolocalizzarli, comunicando la posizione al Soccorso alpino di Verona. Una squadra si è avvicinata il più possibile con i mezzi per poi proseguire a piedi, finché non li ha individuati e raggiunti. Il rientro verso il sentiero non è stato semplice per l’ambiente impervio. La coppia è stata poi riaccompagnata alla strada.