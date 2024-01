VENETO – Con l’auto nel fossato: uomo ferito

OSPEDALETTO EUGANEO, AUTO NEL FOSSATO: UN UOMO FERITO

La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vallancon Nord all’incrocio con la statale a Ospedaletto Euganeo per un’auto finita in un fossato: un uomo ferito. I vigili del fuoco accorsi da Este, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.