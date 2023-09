VENETO – Con la moto contro l’auto: grave un 17enne

Grave incidente ieri sera poco dopo le 23 a dove un ragazzo di 17 anni (S.C. di Ponte San Nicolò – Padova) si è scontrato con una Peugeot 207, condotta da un 23enne di Padova (B.E.). L’incidente è avvenuto a Sant’Angelo di Piove di Sacco in via San Polo Basso.

Le condizioni del ragazzo, sbalzato a diversi metri di distanza, sono apparse subito gravi. E’ stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e portato in ospedale, in prognosi riservata.