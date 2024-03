VENETO – Compro oro abusivo e commercio illegale di pietre e pellicce (con pubblicità): sequestro della Finanza

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale di Padova hanno intensificato i controlli volti al contrasto dell’abusivismo commerciale, individuando diversi annunci sui giornali locali che pubblicizzavano un’attività di compravendita di oro e pellicce usate, svolta temporaneamente presso un noto hotel dell’hinterland padovano. Le operazioni di compro oro consistono nella compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero nella permuta di oggetti preziosi usati.

Il servizio, svolto dal Gruppo di Padova, ha permesso di identificare cinque soggetti dediti all’acquisto di oggetti di valore da numerosi avventori attratti da prezzi vantaggiosi.

Nel dettaglio, all’esito di mirati accertamenti i finanzieri hanno riscontrato che quattro cittadini stranieri e un italiano operavano in assenza della necessaria iscrizione nell’apposito registro tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Pertanto, i preziosi, consistenti in pietre, anelli, bracciali, orecchini, monili e pepite di oro, il cui valore è in corso di stima, sono stati sottoposti a sequestro probatorio.