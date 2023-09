VENETO – Ciclisti bloccati sopra un salto di roccia: recuperati in tarda serata

Intervento del Soccorso Alpino a Sedico (Belluno)

Si è concluso ieri verso le 23.30 l’intervento in aiuto di due ciclisti bloccati sopra un salto di roccia di fronte alla Centrale idroelettrica della Stanga. Dopo un lungo giro, la 41enne e il 26enne di Santa Giustina (BL), avevano deciso di percorrere il Sentiero degli Ospizi, sui Monti del Sole, che inizia con una strada sterrata, che passa accanto alla Val Pegolera, ma diventa uno stretto sentiero di montagna con punti anche esposti. La coppia aveva così perso la traccia all’altezza di un pilone e, scendendo in diagonale, si era bloccata con le bici, una mountain bike e una ebike, 150 metri più in basso sopra un salto di roccia. Attivato verso le 19, il Soccorso alpino di Belluno è partito con una squadra e li ha raggiunti risalendo dal basso una cengia. Una volta da loro, i soccorritori li hanno assicurati e hanno salito a ritroso il percorso seguito dai due fino a ritrovare il sentiero, sollevando le due biciclette. Il gruppo da lì è poi rientrato a piedi ad Agre, La Muda.