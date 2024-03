VENETO – Ciclista muore travolto da camion dei rifiuti

Un ciclista di 72 anni è morto a Zevio nel Veronese, dopo essere stato travolto da un camion per i rifiuti. L’incidente è avvenuto alle 16 circa. Il conducente, proveniente da Caldiero, non è riuscito a frenare in tempo. Secondo una prima ricostruzione il ciclista stava attraversando sulle strisce a livello del ponte Perez per raggiungere l’altra sponda della pista ciclopedonale lungo l’Adige, che collega San Giovanni Lupatoto al territorio di Belfiore. Il conducente del mezzo ha frenato ma non ha evitato l’impatto, sbalzando l’uomo a diversi metri di distanza. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri. Disagi al traffico