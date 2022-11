VENETO – Cerca di rubare in un negozio di articoli sportivi: arrestato

Nella mattina di domenica 6 novembre, i carabinieri della stazione di Villafranca di Verona hanno arrestato un 50enne di origini marocchine, reo del reato di furto aggravato, commesso a Dossobuono. L’uomo sarebbe entrato in un negozio di articoli sportivi per poi staccare le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento prelevati dagli scaffali, per poi guadagnare l’uscita. I militari l’hanno fermato immediatamente; l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.