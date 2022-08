VENETO – Camion si incastra in una strettoia: impossibile rimuoverlo, per ora

La notte scorsa, alle 23 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti sul ponte della Libertà in Via Manenti nel comune di Limena per un autoarticolato rimasto incastrato nel sistema di canalizzazione, che impedisce il passaggio ai mezzi pesanti. I pompieri arrivati da Padova e con i volontari Borgoricco, hanno provato a liberare il ponte dal mezzo danneggiato con esito negativo. In accordo con il comune e la provincia l’autoarticolato sarà rimosso questa mattina dopo lo smantellamento dei manufatti spartitraffico.