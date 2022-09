VENETO – Cade dalla palestra di roccia e s’infortuna: freeclimber finisce all’ospedale

Attorno alle 11.10 la Centrale del 118 è stata allertata per un freeclimber caduto nella palestra di roccia di Soave. Il 26enne di Roncà (VR) si stava calando dopo aver salito un monotiro, quando è caduto a terra per 5-6 metri riportando un probabile trauma a un arto inferiore. Una squadra del Soccorso alpino di Verona è quindi stata attivata per un eventuale supporto all’ambulanza. Trovandosi il luogo dell’incidente a pochi minuti dalla strada, il personale sanitario è riuscito autonomamente a trasportare il ragazzo con l’aiuto degli amici, dopo avergli prestato le prime cure, per trasferirlo sull’elicottero di Verona emergenza atterrato poco distante e poi volato a Borgo Trento.