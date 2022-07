Cade con la bici mentre scende dal Grappa: 60enne tedesco perde la vita

Attorno alle 15 di lunedì 18 luglio, la Centrale del 118 è stata allertata per un ciclista tedesco precipitato con la bicicletta lungo il sentiero 153 del Monte Grappa. L’elicottero di Treviso emergenza, seguendo le indicazioni ricevute, si è portato sul posto e ha subito visto uno dei suoi compagni fermo sul tracciato, per poi individuare il corpo senza vita di A.S., 60 anni, in un canale, una quarantina di metri più sotto. Dopo aver imbarcato un tecnico del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa in supporto alle operazioni, l’eliambulanza ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso e il soccorritore. Allestito un ancoraggio a monte e ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e calata una quarantina di metri fino a un punto agevole per il recupero, avvenuto con un verricello di 50 metri. La barella è stata poi portata al cimitero di Fietta e consegnata a Carabinieri e carro funebre. Da una prima ricostruzione l’uomo e due amici connazionali, dopo essersi fatti portare in taxi a Cima Grappa, con le bici da downhill hanno iniziato la discesa del sentiero che dalle Meatte porta in Valle di San Liberale. A circa metà percorso i due compagni, che lo precedevano, hanno sentito un tonfo e non vedendolo arrivare hanno realizzato che fosse caduto. L’uomo, per motivi al vaglio, al termine di una curva ha perso il controllo della bici ed è uscito dal sentiero sulla destra finendo nel vuoto.