VENETO – Cade con la moto e muore a 58 anni

Tragico incidente ieri sera alle 19 a Pozzomoretto di Villafranca di Verona. Un uomo di 58 anni, Luca Farinelli, residente a Villafranca, ha perso il controllo della moto (di grossa cilindrata) in maniera autonoma in via dei Colli a Pozzomoretto, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto i sanitari del Suem 118 ma per il 58enne non vi è stato nulla da fare. Ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.