VENETO – Bambina di 4 anni cade dal terrazzo: un passante la prende al volo, è illesa

Nel pomeriggio di lunedì 20 giugno, nel quartiere di Sant’Antonio a Treviso, una bambina è precipitata dal terrazzo di casa; il peggio è stato scongiurato dall’intervento di un passante, che l’ha presa al volo. La bimba è rimasta illesa.

A quanto pare, la bimba stava giocando con il tablet in terrazza, mentre i genitori erano dentro casa. All’improvviso, il dispositivo sarebbe scivolato dalle mani della bambina, cadendo per strada; la piccola si sarebbe così lanciata di sotto per recuperarlo ma un passante, con grande sangue fretto, ha assistito alla scena ed evitato il peggio, prendendo la bambina al volo ed evitando che impattasse col suolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Treviso. La bambina è illesa e in ottime condizioni.