VENETO – Autostrada A4: scontro fra tir, uno prende fuoco, traffico in tilt

In aggiornamento (immagine di archivio)

Incidente poco dopo le 15:00 nel tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Latisana (Udine) e il nodo di Portogruaro (Venezia), sulla carreggiata in direzione di Venezia, al chilometro 462. Secondo una prima ricostruzione il conducente di un camion non si è accorto dei veicoli fermi di fronte a lui e si è schiantato contro quello che lo precedeva. Non si hanno ancora notizia di morti o feriti.

Lunghissime code si sono formate in direzione Venezia. Al momento dell’impatto, uno dei due mezzi pesanti ha preso fuoco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza dal Friuli Venezia Giulia e gli agenti della Polizia stradale di Palmanova, insieme agli ausiliari del traffico della concessionaria Alto Adriatico e i vigili del fuoco di Latisana.

Nel corso della mattinata, un’auto e un camion si erano già scontrati praticamente nello stesso tratto, provocando ulteriori rallentamenti.