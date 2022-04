VENETO – Auto tampona bici: muore il ciclista 45enne

Alle 21:10, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 443 in Via Zona Industriale a Villadose per il tamponamento di una bici da parte di un’auto: deceduto il ciclista, Alessandro Astolfi, 45enne residente in paese. I pompieri accorsi da Rovigo hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte di un uomo 45enne. Illeso l’autista dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.