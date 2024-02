VENETO – Auto si schianta contro un platano: feriti tre ragazzi

SANTA MARIA DI SALA, AUTO CNTRO UN PLATANO: FERITI TRE RAGAZZI

Alle 22:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Stradona a Santa Maria di Sala per un’auto finita contro un platano: tre feriti. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l’Audi A3, mentre i tre ragazzi a bordo sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale: due feriti lievi e un codice di media gravità. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora