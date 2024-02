VENETO – Auto nel fossato: conducente ferito e miracolato

La notte scorsa, poco prima delle 3:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piave a Piove di Sacco per un’auto finita in un fossato contro un muretto di cemento di un terrapieno: ferito il conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in ospedale. la polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5:00 con il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi.