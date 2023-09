VENETO – Auto fuori strada nella notte: muore il conducente

COL SAN MARTINO (TV), INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE: DECEDUTO L’AUTISTA

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, intorno alle 21:30, in località Col San Martino (TV) per la fuoriuscita autonoma di un’auto, in via Cavallotto: deceduto l’autista, Michele David, residente in paese.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, ha estratto il 46enne alla guida, andato a finire contro un muretto laterale. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

L’intervento dei vigili del fuoco per bonificare l’area è terminato alle 23:30.