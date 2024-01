VENETO – Auto fuori strada finisce contro un palo della segnaletica: gravemente ferito il conducente

Poco prima delle 14:00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP47 in Via Distrettuale a Santa Lucia di Piave (TV) per un’auto finita autonomamente fuoristrada: ferito il conducente. I pompieri accorsi da Conegliano, hanno messo in sicurezza l’auto stabilizzandola, in quanto in posizione precaria a rischio finire completamente nel canale di scolo. L’autista è stato poi liberato e preso in cura dal personale sanitario del Suem, presente anche con l’eliambulanza per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.