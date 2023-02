VENETO – Auto fuori strada: due feriti

La notte scorsa, alle 23:00 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale via Padana Inferiore a Ospedaletto Euganeo per una vettura finita fuori strada, sotto il piano stradale: due persone ferite. I pompieri accorsi da Este, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto i due feriti, che sono state presi in cura dal personale del suem e trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte.