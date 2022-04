VENETO – Auto finisce fuori strada: morto l’autista

Quasi in contemporanea, alle 00:30, altro intervento dei vigili de fuoco lungo la SS 309 Romea ad Ariano Polesine per un’auto finita in un campo agricolo dopo essersi rovesciata più volte: deceduto il conducente. I pompieri arrivati da Adria, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’autista 58enne di Goro (FE). Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto i carabinieri di Porto Tolle. Entrambi gli interventi sono terminati dopo circa tre ore.