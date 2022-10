VENETO – Auto finisce contro furgone: muore ragazzo di 19 anni nell’auto che prende fuoco, grave uomo di 75 anni

Alle 17:30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente frontale tra un’auto e un furgone in Via Monte Grappa a Vedelago: deceduto l’automobilista, ferito il conducente del furgone. I pompieri arrivati da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone il conducente 75enne, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale. Niente da fare nonostante i soccorsi per il conducente 19enne, di Altivole, della Fiat Punto deceduto sul colpo, come accertato dal medico del Suem. Dopo l’impatto il mezzo ha preso fuoco. Sul posto le forze dell’odine per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Sul posto i Carabinieri. Gravi disagi al traffico.