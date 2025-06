Veneto – Auto con quattro giovani finisce contro guardrail: ragazzo infilzato muore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di domenica 15 giugno lungo la Gardesana, all’altezza della frazione di Navene, nel Comune di Malcesine. Erano da poco passate le 23.30 quando una BMW con a bordo quattro giovani è uscita autonomamente di strada finendo per impattare violentemente contro il guardrail, che ha trafitto la carrozzeria.

A perdere la vita è stato un ragazzo diciottenne del posto, deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Un altro giovane, rimasto ferito in modo non grave, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Peschiera del Garda. Gli altri due occupanti non avrebbero riportato gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 – con automedica, due ambulanze e l’elicottero di emergenza – e i carabinieri del nucleo radiomobile di Caprino Veronese e della compagnia di Malcesine, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre resta il dolore per l’ennesima giovane vita spezzata sulle strade.

Domenica di sangue sulle strade veronesi: tre morti in poche ore

La tragedia di Navene è solo l’ultimo drammatico episodio di una giornata segnata da tre incidenti mortali nel Veronese.

Nel pomeriggio, a Bosco Chiesanuova, un ciclista 66enne è stato travolto e ucciso a San Giorgio. Sempre ieri, intorno alle 17, a Legnago, un’auto con a bordo una madre e i suoi due figli (di 11 e 8 anni) è uscita di strada finendo contro un platano. Il bimbo più piccolo è deceduto all’ospedale, la madre è grave al Borgo Trento, mentre il fratello maggiore è ricoverato in condizioni stabili a Padova.