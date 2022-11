VENETO – Austriaca precipita col parapendio

Alle 11.50 di martedì il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ha ricevuto l’attivazione da parte della Centrale del 118, per un parapendio precipitato subito dopo il decollo da località Tappeti. Una squadra ha raggiunto il luogo dell’infortunio assieme al personale sanitario dell’ambulanza del Suem di Crespano, prestando le prime cure alla pilota, una 34enne austriaca, per la ferita al ginocchio riportata nell’urto al suolo. Imbarellata, l’infortunata è stata trasportata fino alla soprastante strada e trasferita nell’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Castelfranco.