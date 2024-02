VENETO – Anziana vicentina truffata da finto carabiniere: arrestata coppia campana

I Carabinieri dei Comandi Provinciali di Vicenza, Verona e Brescia hanno arrestato due persone, un uomo di 33 anni e una donna di 40 anni, entrambi con precedenti penali e di polizia, sospettati di aver commesso una truffa aggravata ai danni di una persona anziana nella provincia di Vicenza nella tarda mattinata del primo febbraio. Poco dopo le 13 del giorno 1, i Carabinieri di Vicenza hanno segnalato la truffa ai danni dell’anziana donna ai Comandi Provinciali limitrofi, in particolare a quello di Verona, fornendo gli indizi raccolti durante la denuncia. La Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Verona è stata immediatamente attivata per individuare l’auto segnalata come possibile mezzo di fuga dei responsabili del crimine, rintracciandola a Desenzano del Garda dove è stata bloccata. Durante la perquisizione dell’auto, i militari hanno trovato i monili e la somma di denaro sottratti all’anziana vittima nella truffa del “finto carabiniere”. In questo inganno, i truffatori avevano convinto la vittima che sua figlia fosse rimasta coinvolta in un grave incidente con feriti e che fosse necessario versare 7.500,00 euro a titolo di risarcimento per risolvere la situazione. La mattina del giorno successivo, i due arrestati sono stati condotti davanti al Tribunale di Brescia, che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per l’uomo e l’obbligo di dimora nel luogo di origine per la donna.