VENETO – Anziana esce e scompare: torna a casa dopo una notte all’aperto

È ritornata a casa da sola questa mattina verso le 8.30 la 90enne di Borgo Valbelluna (BL), per il cui mancato rientro da una passeggiata ieri erano partire nel pomeriggio le ricerche assieme ai Vigili del fuoco. Uscita autonomamente dalla propria abitazione di Morgan di Trichiana verso le 15.30, diretta probabilmente verso il supermercato al centro dell’abitato, l’anziana non era più tornata. Attorno alle 18.30 era stato attivato il Soccorso alpino di Belluno, affiancato poi dai soccorritori di Feltre con un’unità cinofila. Posto il campo base delle ricerche nella sede della Protezione civile di Trichiana, sono state verificate alcune segnalazioni, verso Frontin e Casteldardo, senza esito. Le perlustrazioni sono proseguite nella notte per intensificarsi con nuovo personale, presente anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza, a partire dalle 7. Fino all’arrivo della bella notizia. La 90enne aveva graffi, dopo aver passato la notte fuori, era in buone condizioni, ma è stata trasportata in ambulanza in via precauzionale all’ospedale di Belluno.