VENETO – Anziana dispersa ritrovata nella notte (FOTO)

È stata ritrovata nella notte, provata e in stato confusionale, la signora di 83 anni di Caprino Veronese (VR), allontanatasi dalla propria abitazione ieri, senza più fare ritorno. L’anziana, con problemi di deambulazione e legati all’età, era uscita di casa in località Vezzene ed era stata vista l’ultima volta attorno alle 14 da una conoscente, da cui era passata in una vicina frazione. Quando non era rientrata, i parenti l’avevano a lungo cercata per poi lanciare l’allarme. Su richiesta della prefettura, verso le 18.30 è stato attivato il Soccorso alpino di Verona, 14 soccorritori alpini e speleo, che si sono uniti ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri nelle ricerche. Sul posto anche i droni del Cnsas di Belluno e Alto Adige, un’unità cinofila proveniente da Padova e il Gruppo forre, per percorrere i due impluvi presenti, al momento pieni di acqua. Le squadre si sono distribuite attorno all’abitato, per perlustrare i campi e le zone boscate, finché fortunatamente verso l’una e venti, la donna è stata ritrovata nell’area soprastante le case, dove aveva cercato riparo, sdraiandosi all’esterno di un casolare in legno posto in una radura. Immediatamente è stata richiesta la presenza di un medico del Soccorso alpino che si trovava poco distante, l’ha raggiunta e ne ha verificato le condizioni. Trasportata sulla strada, l’anziana è stata trasferita sull’ambulanza e accompagnata per accertamenti all’ospedale di Peschiera