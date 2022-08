VENETO – Altri interventi del Soccorso Alpino

Nel pomeriggio una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina ha raggiunto con il quad una escursionista, che si era storta una caviglia all’inizio dei piani in Val Ombretta, su attivazione di un soccorritore che si trovava a Malga Ombretta, avvisato dal marito. La 54enne di Vicenza, è stata quindi accompagnata fino al rendez vous con l’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Agordo. Il Soccorso alpino di Agordo è invece salito con il fuoristrada fino al Rifugio Vazzoler, per un ospite che si sentiva poco bene. Il 57enne tedesco è stato caricato a bordo e trasportato direttamente all’ospedale di Agordo. Il 118 era stato inoltre allertato da un turista straniero, per una persona che gridava bloccata tra le rocce all’uscita dalla Ferrata di Punta Anna sulle Tofane. Fortunatamente dei presenti hanno poi subito richiamato, dicendo che avevano dato loro una mano a ritornare sul sentiero alla persona in difficoltà e l’allarme è rientrato.