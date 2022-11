VENETO – Albergo a fuoco nella notte, le foto dell’incendio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dalle cinque di questa mattina, i vigili del fuoco sono impegnati a Lamon, a Ponte Sera, a causa dell’incendio in un albergo. Sul posto i vigili del fuoco di Feltre, di Bassano del Grappa e 21 operatori volontari del comando di Trento, presenti sul posto con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala. Nonostante le immagini, spaventose per le dimensioni delle fiamme, pare non ci siano feriti.