VENETO – Al via il processo per l’omicidio dell’ascensore

Oggi è iniziato il processo in Corte d’Assise a Venezia per i due cugini moldavi, Radu e Marin Rasu, entrambi muratori di 32 e 35 anni, accusati dell’omicidio di Lorenzo Nardelli, avvenuto a mani nude in un ascensore di un condominio a Mestre nell’agosto scorso. L’udienza, presieduta da Stefano Manduzio, è stata di natura formale, durante la quale è stata formulata l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà, come richiesto dal Pubblico Ministero Stefano Buccini. I due cugini, attualmente detenuti, erano presenti in aula assistiti dai loro avvocati di fiducia Giorgio e Luca Pietramala.

La prossima udienza, con l’avvio del dibattimento, è fissata per il 18 marzo. Il delitto è avvenuto nella tarda serata del 9 agosto 2023, quando Nardelli, stando alla ricostruzione, si è introdotto in un palazzo di Rampa Cavalcavia a Mestre per un incontro con una donna. Tuttavia, è entrato nel piano sbagliato, finendo in un appartamento con la porta aperta. Al suo interno si trovavano i due cugini, probabilmente sotto l’influenza dell’alcol mentre cenavano. Vedendo Nardelli come un intruso, lo hanno attaccato. Nardelli ha cercato di fuggire rifugiandosi nell’ascensore, ma i due lo hanno inseguito e continuato a picchiarlo fino a ucciderlo. L’ascensore è rimasto bloccato, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo, mentre la Polizia ha arrestato i due aggressori su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari.