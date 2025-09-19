CRONACA
19 Settembre 2025 - 9.36

VENETO – A4, autotreno ribaltato: chiusa la carreggiata verso Milano

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Mattinata di disagi lungo l’autostrada A4, dove dalle 6.45 la carreggiata in direzione Milano è chiusa al traffico a causa del ribaltamento di un mezzo pesante all’altezza di Limenella, nei pressi del casello di Padova Ovest, al chilometro 354.

L’autotreno, che trasportava mais, si è adagiato su un fianco occupando tutte e tre le corsie e riversando parte del carico sulla carreggiata. Fortunatamente l’autista è uscito illeso dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Padova per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area. Presenti anche la polizia stradale, impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, e i tecnici della società autostrade che stanno lavorando alla rimozione del veicolo e al recupero del materiale disperso.

La carreggiata verso Milano resta chiusa, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

VENETO - A4, autotreno ribaltato: chiusa la carreggiata verso Milano | TViWeb VENETO - A4, autotreno ribaltato: chiusa la carreggiata verso Milano | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy