VENETO – A4, autotreno ribaltato: chiusa la carreggiata verso Milano

Mattinata di disagi lungo l’autostrada A4, dove dalle 6.45 la carreggiata in direzione Milano è chiusa al traffico a causa del ribaltamento di un mezzo pesante all’altezza di Limenella, nei pressi del casello di Padova Ovest, al chilometro 354.

L’autotreno, che trasportava mais, si è adagiato su un fianco occupando tutte e tre le corsie e riversando parte del carico sulla carreggiata. Fortunatamente l’autista è uscito illeso dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Padova per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area. Presenti anche la polizia stradale, impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, e i tecnici della società autostrade che stanno lavorando alla rimozione del veicolo e al recupero del materiale disperso.

La carreggiata verso Milano resta chiusa, con inevitabili ripercussioni sul traffico.