Intervento dei vigili del fuoco, oggi 15 marzo, per l’incendio, intorno alle 9:30, di un’abitazione in via Ca’ orologio ad Anguillara Veneta (PD): nessuna persona coinvolta.

A prendere fuoco la tettoia esterna adiacente all’abitazione, adibita al ricovero di auto e attrezzi.

Impegnata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco e di Rovigo. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 13.