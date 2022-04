VENETO – A fuoco abitazione di Cortina

Dalle ore 11:40 di mercoledì, i vigili del fuoco sono impegnati in Via Cianderies a Cortina d’Ampezzo per l’incendio di una tipica abitazione di montagna: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento da Pieve, Belluno e con il rinforzo del personale volontari del Cadore di: Valle, San Vito, Borca e Lozzo con 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale, il carro aria e 24 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nella mansarda in legno dell’abitazione di tre piani. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando un rogo generalizzato. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai. Danni da percolazione ai piani inferiori. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente in serata.