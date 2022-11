VENETO – A fuoco 100 mq di edificio: famiglia in salvo

Poco prima delle 11:00, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Leonardo a Borgoricco per l’incendio di una struttura di circa 100mq staccata dall’abitazione principale: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella e da Padova con due autopompe, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme generalizzate dell’edificio, utilizzato come deposito attrezzature e materiale vario. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 14:30.