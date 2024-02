VENETO – A 106 anni si frattura il femore: in piedi dopo due giorni

All’età di 106 anni, Antonio Bragato si è fratturato il femore. Sottoposto a un intervento chirurgico, è riuscito a rimettersi in piedi dopo soli due giorni.

L’eroe di questa storia è l’ultracentenario Antonio Bragato, ospite dell’ospedale di Portogruaro (Venezia), che presto farà ritorno a casa in piena salute.

La notizia è stata diffusa dall’azienda Ulss 4 del Veneto orientale. Uomo di vita avventurosa, padre di quattro figli, durante la Seconda Guerra Mondiale Bragato combatté sul fronte jugoslavo, dove fu ferito e trascorse 40 giorni in ospedale a Fiume. Nel 1943, fu di nuovo inviato sul fronte jugoslavo, dove venne catturato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento a Heilbronn, vicino a Stoccarda. Rimase lì fino alla liberazione da parte delle truppe americane alla fine della guerra.

“È raro che persone ultracentenarie debbano affrontare interventi chirurgici”, dichiara Stefano Saggin, direttore dell’Ortopedia di Portogruaro. “In questo caso, ci siamo trovati di fronte a una vera forza della natura, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il signor Bragato non ha mai rinunciato alla mobilità nonostante la frattura del femore. Ha affrontato l’intervento con grande determinazione e, due giorni dopo, siamo riusciti a farlo tornare in piedi. Il team ortopedico lo ha seguito fin dal primo giorno di ricovero e, dato il suo attuale buono stato di salute, verrà presto dimesso per iniziare il percorso riabilitativo necessario a recuperare le funzionalità dell’arto”.