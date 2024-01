VENETO – 92enne perde il controllo dell’auto, travolge giovani in moto e perde la vita: muore un 16enne il giorno dopo l’incidente

Non ce l’ha fatta il 16enne Thimoty Dal Bello, originario di Bassano del Grappa ma residente a Casella ‘Asolo, rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri sulla Schiavonesca Marosticana a Pagnano d’Asolo.

Il giovane è morto stamane all’ospedale di Treviso Ca’ Foncello.

L’incidente è avvenuto ieri alla rotatoria vicina alla Fornace. Un anziano automobilista, Angelo Fantato, forse per un malore, ha perso il controllo dell’auto (una Citroen Berlingo), ha attraversato la rotatoria ed ha travolto tre giovani che erano a bordo di scooter e moto. Fantato è morto sul colpo, mentre i tre giovani sono stati portati all’ospedale di Castelfranco. Il 16enne Dal Bello, inizialmente stabile e cosciente, è via via peggiorato, forse per un trauma cranico, ed è morto oggi.

È provabile che il suo corpo sia sottoposto ad esame autoptico per stabilire le esatte cause del decesso.