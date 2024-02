VENETO – 33enne scomparsa: scattate le ricerche

Dal primo pomeriggio del 1° febbraio ha fatto perdere le proprie tracce, causando grande preoccupazione a Montebelluna. La donna ‘scomparsa ‘svanita nel nulla’ dopo essere uscita di casa è Lisa Zadra, una 33enne del luogo, la cui scomparsa è stata segnalata ai carabinieri e sono scattate le ricerche anche con appelli via social. Lisa è alta circa 155 cm, di corporatura minuta, con carnagione chiara, capelli lisci, lunghi e castani, e occhi verdi. Al momento della scomparsa, indossava pantaloni da tuta verde chiaro, una felpa rosa e bianca, un giaccone nero e scarpe da ginnastica bianche. La Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per la ricerca di persone scomparse. Chiunque avvisti Lisa Zadra o abbia informazioni utili per le ricerche è pregato di contattare il numero di emergenza 112, come comunicato dalla Prefettura di Treviso.