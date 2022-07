VENETO – 33enne trovato morto in montagna

È stato purtroppo ritrovato senza vita il corpo di A.B., il 33enne di Sant’Anna d’Alfaedo (VR) le cui ricerche erano partite ieri nella zona di Fosse, a seguito della segnalazione dei familiari. Nel pomeriggio, dopo che una squadra ne aveva rinvenuto il cellulare in un’area particolarmente impervia, i soccorritori si sono concentrati nella zona finché, verso le 19, è stato ritrovato il corpo. Il ragazzo, dopo essere scivolato, era ruzzolato diversi metri nel Vajo di Peri, riportando traumi fatali. Sul posto il Soccorso alpino e speleologico il gruppo forre, raggiunti poi dalla Stazione alpina. Constatato il decesso da parte del medico della Stazione di Verona, la salma è stata ricomposta e imbarellata. Dopo aver aperto un varco tra la vegetazione per facilitare le operazioni, il recupero è stato effettuato dall’elicottero di Verona emergenza, utilizzando un verricello di 40 metri. La salma è stata trasportata a Borgo Roma. Hanno preso parte alle ricerche soccorritori provenienti da tutta la Delegazione Prealpi Venete, come dalle due Stazioni speleologiche di Verona e Vicenza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.