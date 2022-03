VENETO – 32enne arrestato: sorpreso con dell’eroina “thailandese” nel calzino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Sabato, intorno alle 12.30, a Verona, un uomo di 32 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questi è stato fermato perché, una volta la polizia, ha repentinamente cambiato strada cercando di evitare ogni tipo di controllo. Fermato dagli agenti, l’uomo aveva cinque grammi di eroina “thailandese”, una qualità molto rara che richiede più attrezzatura e tempi più lunghi per la raffinazione. I fatti sono successi in piazza Olimpia.

A casa, l’uomo aveva altre dieci dosi di eroina thailandese, un coltello da cucina con tracce di droga e 255 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’uomo è quindi finito in manette e il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo poi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana.