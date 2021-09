Veneto: 31 docenti universitari contro il Green Pass

Il Corriere del Veneto riporta delle firme da parte di 31 docenti universitari contro l’obbligo di Green Pass per accedere alle strutture accademiche. La petizione nel giro di qualche giorno ha raccolto quasi 600 aderenti. All’Università di Padova sono in 18 i docenti, a Venezia 8 e a Verona 5.

La richiesta è di abolire il green pass, dichiarata come un'”ingiusta e illegittima la discriminazione introdotta ai danni di una minoranza, in quanto in contrasto con i dettami della Costituzione”.

Non si tratta solo di no vax, comunque: Paolo Graziano, presidente del corso di laurea magistrale in European and global studies e docente di scienza politica, spiega di essere vaccinato ma anche che è “convinto che ci siano molti strumenti per garantire il diritto alla salute, e il Green pass non è tra questi”.